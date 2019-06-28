Музеи Набокова в Петербурге и Ленобласти создали совместную интерактивную выставку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Музей Набокова Санкт-Петербургского государственного университета передал в музей-усадьбу Рождествено в Ленинградской области 30 экспонатов, в том числе сачок и пиджак писателя для создания временной интерактивной выставки о его жизни и творчестве. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор петербургского музея Набокова Андрей Аствацатуров.

"Мы передали в эту временную выставку 30 наших экспонатов - пиджак Набокова, его сачок, некоторые редкие ценные издания из экспозиции музея на Большой Морской, 47. Одновременно с этим представители музея придумали интерактивные экспонаты, связанные с шахматными задачами и непосредственным участием посетителей. Это очень интересная интерактивная выставка, и очень важно, что и наши экспонаты там тоже присутствуют", - сказал он.

Основу выставки, которая открылась в усадьбе Рождествено в Гатчинском районе, составляют 16 русско- и англоязычных романов Владимира Набокова, а также автобиографический роман "Другие берега". В экспозиции представлены фотографии Набокова, его книги, в том числе первые издания романов и самиздат.

"Поэтическое вдохновение будущего писателя впервые пробуждалось здесь, на берегах Оредежи - в семейных приусадебных парках, где он подростком катался на велосипеде, охотился за бабочками и где встретил первую любовь. Священной для Набокова памятью о счастливом детстве он наделяет многих своих героев - так образы усадьбы Рождествено с ее аллеями и мостками, оврагом и полянами, черемухой и махаонами обретают вечность, навсегда запечатленные на страницах набоковских книг", - говорится в описании выставки на сайте музейного агентства Ленинградской области.

Экспозиция дополнена интерактивной картой, на которой отмечены точки перемещения Набокова в течение жизни и места, описанные в романах писателя. Посетители также смогут сыграть шахматную партию с сюрпризами. Выставка, подготовленная к 120-летию со дня рождения писателя, будет работать до 3 сентября.

Память о писателе

Владимир Набоков (1899-1977) классик русской и англоязычной литературы XX века. Он покинул Россию в 20 лет и стал одним из самых известных писателей русской эмиграции в Европе, признанным классиком мировой литературы. Набоков - автор восьми русских и девяти англоязычных романов, множества рассказов и стихов, переводов русской поэзии и прозы.

Усадьба в Рождествено принадлежала семье Рукавишниковых-Набоковых, и писатель бывал там в юные годы, в 1916 году она досталась ему по завещанию дяди, но писатель владел ей недолго, покинув Россию после Октябрьской революции. Он часто вспоминал об окрестностях реки Оредеж в своих произведениях.

Музей в Рождествено был создан в 1957 году, в 1988 году он получил название "Рождественский историко-литературный и мемориальный музей В. Набокова". В фондах музея хранится 1789 предметов, среди них - фотографии, документы и альбомы семейных фотографий Рукавишниковых 1896-1898 годов.