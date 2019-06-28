Джазмены из России, Франции и Армении открыли фестиваль "Свинг белой ночи" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Артисты из России, Франции, Армении и Израиля исполнят джазовые композиции на XXVI международном фестивале "Свинг белой ночи", открывшемся вечером в пятницу в Санкт-Петербурге. Фестиваль этого года приурочен к 75-летию известного джазмена, народного артиста России Давида Голощекина и проходит в Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки, худруком которой он является.

"Первым на сцену вышел оркестр "Струны Санкт-Петербурга". Оркестром руководит Голощекин, он не только дирижирует, но и играет", - сообщили в пресс-службе Филармонии джаза, добавив, что на сцену вышли несколько коллективов из Франции и Армении, которые ни разу еще не были на фестивале.

На фестивале, который продлится до 1 июля, выступят российские оркестры "Саксофоны Санкт-Петербурга" Геннадия Гольштейна, "Ленинградский диксиленд" Олега Кувайцева", Jazz philarmonic orchestra Кирилла Бубякина и коллективы из Израиля, Франции и Армении. Исполнить джаз приехала и американская певица Дениз Кинг, которая ранее принимала участие в большом концерте Селин Дион на Madison Square Garden. В фестивале также примет участие французский ансамбль саксофониста Сами Тьебо, который представит свой новый музыкальный проект.

После трех больших концертов под крышей джазовой филармонии будет дан четвертый - ставший уже традиционным гала-концерт у Михайловского замка, который состоится 30 июня. " Звездой" этого вечера станет американская группа "Калеб Хоули бэнд". Вход на этот концерт будет свободным для всех желающих.

"Свинг белой ночи" проводится в Петербурге с 1994 года, он был учрежден по инициативе Давида Голощекина и проводится Государственной Филармонией джазовой музыки совместно с комитетом по культуре Санкт-Петербурга. Его участниками в разные годы становились звезды джаза из Аргентины, Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Эстонии, Японии.