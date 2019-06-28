Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля в пятницу.

"Действительно, случилась давка. Охрана попыталась остановить ее, но ничего не вышло, толпа не слушалась. В итоге пришлось остановить концерт рэпера Хаски, а концерт исполнителя ЛСП и вовсе отменить", - сказали в пресс-службе, отметив, что информации о пострадавших в результате давки нет.

В полицию на данный момент также не поступало сообщений о пострадавших.

По данным организаторов, на концерте рэп-исполнителей на открытой площадке в центре города собралось около 10 тыс. человек. Выступления на остальных площадках прошли без происшествий, в настоящее время часть из них уже завершилась.

Ural Music Night - крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. Он проходит на более чем 100 площадках. В числе заявленных участников - Little Big, Maruv, "Виртуозы Москвы", Иван Бессонов и другие известные музыканты. Главным хедлайнером проекта в этом году стала латвийская группа Brainstorm.