Лауреатов премии "Инновация" в области современного искусства объявят в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Лауреатов премии "Инновация" за достижения в области современного искусства объявят в субботу вечером в Нижнем Новгороде. В церемонии награждения примет участие статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Церемония вручения премии "Инновация" откроет Стрелку - историческую ландшафтную точку слияния рек Волги и Оки. Церемония награждения победителей, организованная совместно с правительством Нижегородской области, будет проходить среди ажурных конструкций пакгаузов под открытым небом. На вручение премии приглашены деятели современного искусства из разных регионов Российской Федерации: художники, директора музеев, галеристы и представители фондов", - рассказали в пресс-службе

В 2019 году на соискание премии было подано 400 заявок, из которых эксперты сформировали шорт-лист. В номинации "Художник года" представлены Света Шуваева ("Последние квартиры с видом на озеро"), Андрей Сяйлев ("За предел вовлеченности"), Александра Конникова и Аня Кравченко ("Действие. Сто восемь соло"), Егор Крафт ("Akkta") и Владимир Селезнев ("Иногда кратчайший путь - самый длинный").

На премию в номинации "Проект года" претендуют Анна Абалихина ("Страсти по Мартену"), Анастасия Цайдер и Петр Антонов ("Новый пейзаж"), Дмитрий Булатов, Наиля Аллахвердиева и Марина Жукова ("Новое состояние живого"), Эльза Абдулхакова, Кирилл Адибеков, Катерина Чучалина и другие авторы и кураторы за проект "Генеральная репетиция. Представление в трех актах. Работы из коллекций V-A-C, MMOMA и Kadist", Евгений Антуфьев ("Когда искусство становится частью ландшафта. Части II и III").

На звание "Куратор года" выдвинуты Ольга Дерюгина ("Я не робот"), Александр Буренков ("Становясь бессознательным / Дрожа / С открытыми глазами / Я вижу тебя / Сдайся"), Мария Сарычева ("Эскапизм. Тренинговая программа"), Ярослав Воловод, Валентин Дьяконов и Екатерина Лазарева ("Ткань процветания"), Светлана Усольцева ("Начало, конец и почти все между ними. К 100-летию Ингмара Бергмана").

Также будут объявлены победители в номинациях "Новая генерация", "Образовательный проект", "Региональный проект", "Книга года" и обладатели наград "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства России". С 30 июня в Государственном центре современного искусства "Арсенал" откроется выставка, где будут представлены произведения-номинанты и документации проектов-шортлистеров. Она продлится до 25 августа.

О премии

Государственная премия в области современного искусства "Инновация" была учреждена Министерством культуры Российской Федерации и Государственным центром современного искусства в 2005 году и была впервые проведена в 2006 году. В 2019 году премия состоится в четырнадцатый раз.

Миссия премии - поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление творческих достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности. В 2019 году премия "Инновация" фокусирует внимание на общероссийских и региональных художественных процессах. В составе экспертного совета и жюри - представители разных регионов России и кураторы, исследующие искусство не только в столице, но и за ее пределами.