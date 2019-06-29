Российские художники подготовят альбом из произведений, посвященных 500-летию Гаваны

ГАВАНА, 29 июня. /Корр. ТАСС Евгений Задорожный/. Группа российских художников готовит подарок кубинской столице, которой в ноябре исполнится 500 лет. В июне они приехали в творческую экспедицию в Гавану, чтобы вдохновиться ее колоритом для создания ее "портретов" - и не только живописного. В составе группы специалисты по графике, керамике и текстилю.

Возглавил делегацию из восьми человек член-корреспондент Российской Академии Художеств, президент Бюро творческих экспедиций, заслуженный художник России Владимир Анисимов. Содействие художникам, приезд которых организован Бюро творческих экспедиций, оказали Министерство туризма острова и посольство России в Гаване.

В 2002 году на Кубу уже приезжали некоторые представители делегации. Тогда визит был посвящен 100-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Островом свободы. Тогда удалось написать портреты борца греко-римского стиля, трехкратного олимпийского чемпиона Михаина Лопеса, а также известной руководительницы Театра фламенко, хореографа Ирене Родригес.

На этот раз художники акцентировали внимание на красоте Гаваны, ее жителей и местной природы. Результаты творческих трудов можно будет увидеть на выставках, которые планируется провести в Москве и на Кубе. Затем работы войдут в альбом, посвященный круглой дате столицы этой карибской страны.

"На этот раз мы планируем создать около сотни произведений в самых разных направлениях искусства. Упор мы делаем на городские пейзажи, которые отражают реальную жизнь столицы. Наши мастера работают в разных уголках Старой Гаваны, - рассказал корреспонденту ТАСС руководитель группы Анисимов. - Однако, нельзя обойти вниманием и жителей - ведь они настолько колоритны". По его словам, необходимо поддерживать контакты не только на официальном, но и на общественном уровнях, и искусство играет в этом важную роль.

Некоторые участники творческой экспедиции уже не первый раз приезжают на Кубу и рады вновь окунуться в артистичную атмосферу Гаваны. "Очень интересно рисовать местных жителей, ведь в характере кубинцев веселье и праздник. В частности, поэтому в первый мой приезд я рисовала сцены из карнавала, - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС заслуженный художник России Ольга Яушева. - Сейчас на одной из моих работ запечатлено выступление оркестра в ресторане на Старой площади Гаваны. Я познакомилась с ними лично, это очень помогает раскрывать живые эмоции в работе. Вообще, реакция людей на нас очень положительная - и когда узнают, что мы художники, и когда - что из России".

Бюро творческих экспедиций основано в 1992 году. Оно организует поездки художников из разных уголков мира. Со дня основания Бюро помогло в общей сложности почти 700 художников побывать в 40 странах мира.