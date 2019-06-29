Сериал "Звоните ДиКаприо" получил гран-при фестиваля "Утро Родины" на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Главный приз второго фестиваля телевизионных и художественных фильмов "Утро Родины", проходившего с 23 по 29 июня в Южно-Сахалинске, получил сериал "Звоните ДиКаприо". Об этом в субботу сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

В кинофоруме приняли участие известные российские режиссеры, продюсеры, артисты театра и кино, музыканты, певцы, танцоры и другие деятели отечественной культуры.

"Лучшим фильмом признан сериал "Звоните ДиКаприо", - сообщил собеседник агентства.

Победитель был назван в субботу на церемонии закрытия телефестиваля, проходившей во дворце спорта "Кристалл" в Южно-Сахалинске. Специальным гостем творческой программы стала известная российская певица Наргиз Закирова.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля были представлены 12 сериалов: "Лучше, чем люди", "Медное солнце", "Годунов", "Домашний арест", "Бонус", "Звоните ДиКаприо!", "Обычная женщина", "Ненастье", "Спарта", "Садовое кольцо", "Динозавр", "Частица вселенной". После каждой демонстрации зрители становились свидетелями открытого обсуждения кинокритиками представленного сериала. Оценивали фильмы кинорежиссер Дмитрий Иосифов, продюсер Василий Сигарев, сценарист Алексей Кирющенко, актриса Ирина Горбачева, композитор Юрий Потеенко, кинооператор Юрий Шайгарданов, актер Евгений Сидихин. На протяжении недели жители и гости Южно-Сахалинска посещали показы конкурсных и внеконкурсных кинокартин, на разных площадках города проходили концерты, спектакли и встречи с режиссерами Кареном Шахназаровым, Андреем Смирновым, Владимиром Меньшовым, Валерием Тодоровским и Егором Барановым.

Жюри смотра возглавил народный артист России Владимир Меньшов. Президент фестиваля - продюсер, актер и режиссер Сергей Жигунов. Организаторы оставили жителям Южно-Сахалинска творческий подарок в виде проекта "Киноцитаты на улицах Южно-Сахалинска". В течение недели восемь художников, приехавших в Южно-Сахалинск со всего Дальнего Востока, создавали на пяти стенах типовых зданий города персонажей популярных советских и российских кинокартин с крылатыми фразами из них.

Награды фестиваля

В номинации "Лучшая режиссерская работа" победителем стал режиссер Жора Крыжовников ("Звоните ДиКаприо!"). Лучшей мужской ролью была признана роль Александра Робака из "Домашнего ареста", лучшей женской ролью - Татьяны Лялиной из "Ненастья", лучшей мужской ролью второго плана - Александра Горбатова из "Ненастья", лучшей женской ролью второго плана - Юлии Александровой из "Звоните ДиКаприо". В номинации "Лучший сценарий" победительцей стала Марина Меленевская ("Обычная женщина"), в номинации "Лучшая музыка к фильму" - Алексей Чинцов ("Медное солнце"), в номинации "Лучшая операторская работа" - Максим Шенкаренко ("Медное солнце"). Приз зрительских симпатий получил фильм "Годунов".

О форуме

В конкурсе могли принимать участие телепроекты, вышедшие в эфир в 2018 году. Лауреатам смотра вручили приз - стилизованный цветок дальневосточного лотоса, выполненный из костяного фарфора и обрамленный посеребренными рамками, напоминающими телевизионные экраны.

Впервые фестиваль проводился в 2018 году.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой отметил, что очень важно, что киносмотр проходит именно в Южно-Сахалинске, на дальних восточных рубежах страны: "Утро России начинается именно там, и уже оттуда идет до наших западных рубежей, а телевизионные фильмы, сериалы - это то, что объединяет всю страну, то, что смотрят жители всех регионов", - сказал он.