Кевин Костнер: принцесса Диана была готова сняться в продолжении фильма "Телохранитель"

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Принцесса Диана выражала интерес в съемках в продолжении фильма "Телохранитель" (The Bodyguard, 1992), однако этим планам не суждено было сбыться из-за ее смерти в Париже в августе 1997 года. Об этом сообщил в опубликованном в пятницу интервью журналу People актер Кевин Костнер, сыгравший с певицей Уитни Хьюстон главные роли в "Телохранителе".

По словам актера, принцесса Диана выражала беспокойство в отношении возможных последствий своего дебюта в кино. "Я помню, что она говорила по телефону невероятно любезно и задавала такие вопросы, как, например, планируем ли мы снимать сцену с поцелуем. Она говорила очень уважительно при этом", - заметил Костнер. "Она нервничала, потому что ее жизнь была очень регламентирована", - пояснил он, уточнив, что в продолжении картины действительно планировались любовные сцены.

Костнер впервые рассказал, что переговоры с Дианой помогла устроить бывшая супруга среднего сына королевы Великобритании герцогиня Йоркская Сара Фергюсон. Планам, однако, не суждено было сбыться. Актер получил сценарий "Телохранителя-2" за день до смерти принцессы.

В ночь на 31 августа 1997 года автомобиль Mercedes, в котором Диана ехала со своим другом Доди аль-Файедом, врезался в колонну туннеля под площадью Альма в Париже. В той аварии выжил только телохранитель Дианы Тревор Рис-Джонс. Аль-Файед и водитель Анри Поль скончались на месте, Диана - два часа спустя в больнице.

Согласно результатам расследования, обнародованным в декабре 2006 года, автокатастрофа не была заранее спланирована, не было обнаружено ни одного свидетельства в пользу версии об убийстве Дианы и Доди аль-Файеда.