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Французский пианист Александр Канторов получил Гран-при ХVI конкурса имени Чайковского

Ранее Канторов стал обладателем первой премии конкурса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Обладатель высшей награды ХVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского - Гран-при - объявлен в ночь на воскресенье под занавес гала-концерта лауреатов на Новой сцене Мариинского театра. Им стал французский пианист Александр Канторов, передает корреспондент ТАСС.

22-летний Канторов ранее стал обладателем первой премии конкурса.

Международный конкурс им. Чайковского проводится раз в четыре года. Шестнадцатая по счету "музыкальная олимпиада" проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня, конкурсные испытания завершились 27 июня.

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