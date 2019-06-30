Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон умер в возрасте 70 лет. Об этом в воскресенье сообщил российский журналист Леонид Павлючик на своей странице в Facebook.

"Умер режиссер Себастьян Аларкон. Он жил на две страны. Любил свою родину Чили. Любил свою вторую родину - СССР, а потом Россию, где снял свои главные фильмы", - написал журналист.

Чилийский режиссер Себастьян Аларкон жил в Москве с 1971 года, обучался во ВГИКе. Поставил фильмы "Ночь над Чили", "Падение Кондора", "Ягуар" и др. В конце 1990-х годов он вернулся на родину, однако продолжал сотрудничать с российским кинематографом.