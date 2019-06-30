В Вологде открывается театральный форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд"

ВОЛОГДА, 30 июня. /Корр. ТАСС Наталья Казаковцева/. Северо-Западный театральный форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" открывается 30 июня в Вологде с участием более 300 представителей театров из всех регионов округа. Особенность форума, организованного Союзом театральных деятелей (СТД) России в том, что он посвящен развитию театров для детей и молодежи, сказала ТАСС секретарь Вологодского отделения СТД Ирина Горожанова.

"Союз театральных деятелей много лет проводит подобные форумы, но так, чтобы все федеральные округа провели свои форумы за один год - это, конечно, впервые в Год театра. Уже состоялось несколько форумов, везде своя особенность, которой уделяется большее внимание. Например, в Сочи были представлены практики, посвященные развитию уличного театра, для Юга это актуально. В Вологде будет акцент на развитии театров для детей и молодежи. Будут представлены кейсы, лучшие практики и наработки для данных театров", - сказала Горожанова.

В рамках форума организованы трехдневные мастерские для актеров драмтеатров и театров кукол, для работников постановочной части по 3D-технологиям, мастерские для бутафоров и декораторов, для конструкторов и технологов театров кукол, презентованы современные проекционные решения для сцены. Пройдет семинар-совещание для руководителей по обсуждению злободневных вопросов от законодательства до пиар-технологий по продвижению театральных проектов.

"Форум - это и повышение квалификации, и обмен опытом, и выработка решений по проблемным вопросам. Это важнейшее событие года для театров округа", - отметила представитель СТД.

Для зрителей подготовлена специальная программа - лаборатория конкурса новой драматургии "Ремарка", где вологодские театры покажут эскизы шести новых пьес. Так, Череповецкий камерный театр представит пьесу Светланы Баженовой "Герб города Эн", Вологодский драматический театр - пьесы Михаила Чевеги "Колхозница и рабочий", Марины Крапивиной "Тайм-аут", Дарьи Вандербург "Зомби выпьют вашу кровь". Вологодский театр для детей и молодежи подготовил эскизы пьес Игоря Носовского "Остаться нельзя уехать" и Полины Бородиной "Настоящее неопределенное время". Вологодский областной театр кукол "Теремок" покажет эскиз спектакля по трагедии Уильяма Шекспира "Король Лир". После каждого показа запланировано обсуждение со зрителями и экспертами.

Форум продлится до 4 июля. А 2 июля в Доме актера им. А. В. Семенова Вологодского отделения СТД пройдет вечер-встреча с петербургским поэтом и драматургом Вадимом Жуком, 3 июля - торжественный вечер, посвященный 30-летию Вологодского Дома актера.