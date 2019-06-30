Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове

ПСКОВ, 30 июня. /ТАСС/. Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове. Об этом в воскресенье сообщила журналистам исполняющая полномочия главы города Елена Полонская, подводя итоги мероприятия.

"Мы практически подошли к окончанию XXXIX Международных Ганзейских дней, которые сумели сплотить за несколько дней и подружить тысячи людей из разных уголков России и стран мира. В эти дни мы были рады принять у себя порядка 89 делегаций. Это около 1,6 тыс. делегатов и более 1 тыс. представителей социальной, культурной сферы, ремесленников, представителей народного промысла", - сказала Полонская.

Она также отметила, что "центральным мероприятием Ганзейских дней" стал Международный экономический форум "Путь навстречу", где было подписано соглашение о сотрудничестве между руководителем Россотрудничества Элеонорой Митрофановой и президентом Союза русских Ганзейских городов, мэром Великого Новгорода Сергеем Бусуриным. "Для нашего региона в целом была уникальная возможность презентовать свой туристический, инвестиционный потенциал", - резюмировала Полонская.

Международные Ганзейские дни проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавила вице-премьер Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов в 16 странах и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.