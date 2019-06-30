Фильм из Эстонии стал победителем международного кинофестиваля "Западные ворота"

ПСКОВ, 30 июня. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Фильм эстонского режиссера Мооники Сийметс "Товарищ ребенок" стал победителем конкурсной программы I Международного кинофестиваля "Западные ворота", который завершился в воскресенье в Пскове, он проходил в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

Проект фестиваля реализуют совместно власти региона и киностудия "Ленфильм". Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил о том, что на фестивале будут реализованы образовательные проекты для молодых режиссеров и актеров. По оценке организаторов, фестиваль будет способствовать увеличению охвата населения культурными мероприятиями, что является одной из приоритетных задач национального проекта "Культура".

"У нас не было сомнений, что фильм "Товарищ ребенок" о сложнейшем периоде жизни эстонского народа, очень нужный. Он учит нас смело смотреть в свое прошлое, преодолевать трудное, тяжелое, что в прошлом возникало, и тогда мы сможем смотреть друг другу прямо в глаза", - сказал председатель конкурсного жюри, киновед, продюсер, педагог, заслуженный деятель искусств РФ, двукратный лауреат премии "Ника" Армен Медведев в ходе церемонии закрытия кинофестиваля.

Медведев вручил главный приз кинофестиваля представителям Эстонии. А специальные призы конкурса получили картины "Кольцо Намея" и "Удачи тебе, ворчун". Награды создателям картин вручил российский режиссер Андрей Кравчук.

В конкурсной программе принимала участие кинокартина "Дорис" из Нидерландов, фильм "Зона 261" из Швеции, лента "Удачи тебе, ворчун" из Финляндии, фильм "Товарищ ребенок" из Эстонии. Кроме того, за главный приз фестиваля боролась картина "Кольцо Намея", созданная совместно Латвией и Великобританией. Россию в конкурсной программе представлял мелодраматический музыкальный фильм "Лед" режиссера Олега Трофима. Кинолента удостоена двух "Золотых орлов" российской киноакадемии.

О кинофестивале

На фестивале работало жюри под председательством Армена Медведева. Также в состав жюри вошли актриса, певица, дипломат, организатор кинофестивалей Кирси Тюккюляйнен (Финляндия), режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии "Ника" Андрей Кравчук (Россия), актер театра и кино Ивар Калныньш (Латвия). Основная цель кинофестиваля, который проходил в Пскове на протяжении последних четырех дней, - познакомить россиян с кинематографом Европы и познакомить европейцев с Псковом.

Международные Ганзейские дни проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавила вице-премьер Ольга Голодец. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.