"Неортодокс" Элирана Малка стал лучшим фильмом Московского еврейского кинофестиваля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Лучшим фильмом Пятого Московского еврейского кинофестиваля, который проходил с 23 по 30 июня, была признана картина Элирана Малка "Неортодокс". Церемония закрытия кинофестиваля прошла в кинотеатре "Космос", передает корреспондент ТАСС.

"Еврейское кино, да и вообще национальное кино, оно очень разное. Я посмотрел все фильмы, это невероятная палитра. Огромное количество эмоциональных работ, о которых можно говорить бесконечно, получился эмоциональный контрастный душ, лечебная профилактика наших сердец и душ, огромное спасибо оргкомитету и отборщикам. Что касается основного полнометражного конкурса - все картины замечательно сделанные, жюри практически ровно поделилось на две части, но один фильм получил чуть больше голосов", - сказал председатель жюри, кинопродюсер Тимур Вайнштейн.

Картина Рейчел Ли Джонс "Адвокат" получила приз за лучший полнометражный документальный фильм, лучшим короткометражным документальным фильмом был назван "Сын моего отца" (режиссер Гиллель Рейт). В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" был отмечен "Травелог Тель-Авив" (Самюэл Патти). Спецприз жюри получила лента "В прах" Шона Снайдера.

Члены семьи продюсера Якова Каллера (1946-2017) вручили награду его имени лучшему российскому фильму года на еврейскую тематику, им была признана картина Алексея Федорченко "Война Анны".

Генеральный продюсер фестиваля Егор Одинцов отметил, что в рамках фестиваля состоялось порядка 60 показов и около 30 мероприятий образовательной программы.

После объявления победителей на закрытии фильма был показан фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки". "Бесславные ублюдки", безусловно, дороги каждому еврею тем, что это один из красивейших примеров альтернативной истории в кино. Тарантино исполняет детскую мечту: переместиться чудесным образом назад во времени и избавить мир от холокоста одним выстрелом", - отмечает представитель пресс-службы фестиваля.

О фестивале

Кинофестиваль организован при поддержке Федерации еврейских общин России и других еврейских организаций. Лауреаты получили приз под названием "Ключ к открытиям" - статуэтку, символизирующую положение еврейской культуры на стыке взаимодействия разных стран и национальностей. За несколько лет Московский еврейский кинофестиваль посетили более 10 тыс. зрителей, было показано свыше 100 лучших картин последних лет, посвященных еврейской тематике.