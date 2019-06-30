Калужский драматический принял эстафету Года театра из Москвы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Калужский областной драматический театр принял театральную эстафету. Статуэтка, символизирующая Год театра, пробудет в Калуге до 2 июля, после чего ее передадут в Тулу, сообщила ТАСС в воскресенье заместитель министра культуры и туризма Калужской области Анастасия Оксюта.

"Статуэтку, символизирующую Год театра, сегодня актриса Ирина Апексимова передала из Москвы в Калужскую область. Наш регион на экваторе театральной эстафеты. 2 июля мы передадим ее в Тулу", - сказала она.

Церемонию передачи открыл мини-концерт, подготовленный калужским драмтеатром, а завершила музыкально-поэтическая программа "Москва и москвичи" московского театрального центра "Вишневый сад". На сцене прозвучали такие песни как "Лучший город земли", "Дорогая моя столица", "Божья коровка".

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны - Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Марафона следующему театру-участнику.