Фильм ужасов "Проклятие Аннабель - 3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Третья часть американского фильма ужасов "Проклятие Аннабель" (Annabell Comes Home) собрала 156,8 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа и возглавила прокат по итогам выходных. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 27 по 30 июня.

Картина вышла на российские экраны 27 июня. Режиссером хоррора выступил Гари Доберман, главные роли исполнили Маккенна Грейс, Мэдисон Айсмен, Вера Фармига и другие.

На вторую строчку в рейтинге опустился лидер прошлой недели по кассовым сборам - мультфильм "История игрушек - 4" (Toy Story 4). Четвертая часть мультипликационной франшизы собрала в российском прокате по итогам выходных 115,8 млн рублей. Режиссером ленты стал Джош Кули. Роли озвучили Том Хэнкс, Патриша Аркетт, Тим Аллен.

Третью строчку рейтинга занял американский фильм "Собачья жизнь - 2" (A Dog's Journey). Экранизация романа Брюса Кэмерона о приключениях собаки по кличке Бэйли вышла на российские экраны 27 июня и за прошедший уик-энд собрала 76,3 млн рублей.