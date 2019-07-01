Более 80 работ поступило на соискание литературной премии "Дальний Восток"

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Более 80 авторов направили свои произведения на соискание всероссийской литературной премии "Дальний Восток" имени Владимира Арсеньева, прием работ завершен 30 июня. Об этом сообщили на презентации премии, которая состоялась в понедельник во время II Дальневосточного медиафорума.

"Поступило более 80 произведений из всех регионов Дальнего Востока, Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и других субъектов. В России более 170 литературных премий. Для новой премии это очень хороший показатель", - рассказал куратор премии Вячеслав Коновалов.

Он добавил, что 30 сентября будет объявлен лонг-лист премии, а шорт-лист - 30 ноября.

Литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена в начале 2019 года. Она присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока в трех номинациях: "Длинная проза", "Короткая проза", "Проза для детей". На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное - писать на русском языке.

Победители будут объявлены в декабре 2019 года, лауреаты получат по 500 тыс. рублей. В состав жюри входят писатели Евгений Водолазкин, Лев Данилкин, Владимир Левенталь, Юрий Нечипоренко, член совета при президенте РФ по культуре и искусству Виктор Шалай.