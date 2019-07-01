Писательские резиденции предложили создавать для продвижения Дальнего Востока на западе РФ

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Образ Дальнего Востока возможно продвигать с созданием писательских резиденций авторов, пишущих о макрорегионе. Об этом рассказал ТАСС в понедельник директор фестиваля "Литература Тихоокеанской России", куратор литературной премии "Дальний Восток" Вячеслав Коновалов.

"Скорее всего, это будет двусторонне движение. Одна писательская резиденция будет в центральной части страны, другая - в Приморье. Оттуда будут масштабироваться проекты в другие регионы Дальнего Востока - Якутии, Камчатке, Магадане и других. Условно, писатель или издатель приезжает в дальневосточные регионы, знакомится с жизнью на месте, встречается со студентами, дает мастер-классы для начинающих писателей", - рассказал Коновалов на полях II Дальневосточного медиафорума.

По его словам, такие поездки необходимы и для дальневосточных писателей. "Писатель из шорт-листа литературной премии имени Арсеньева будет иметь право посетить один из центральных регионов. Он приезжает, встречается с молодежью и рассказывает о Дальнем Востоке. Таким образом получается двунаправленное движение. Все вместе они будут встречаться на фестивале "Литература Тихоокеанской России, который проводится на Дальнем Востоке. Итогом совместной работы может стать издание альманаха", - считает Коновалов.

Он отметил, что этот проект будет внесен на рассмотрение вице-премьера и полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена в начале 2019 года. Она присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока в трех номинациях: "Длинная проза", "Короткая проза", "Проза для детей".