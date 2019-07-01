Стартовало читательское голосование Национальной литературной премии "Большая книга"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Народное читательское голосование Национальной литературной премии "Большая книга" началось в интернете, сообщили ТАСС ее организаторы в понедельник.

"Читателям предстоит оценить произведения, вошедшие в Список финалистов, и выбрать победителя. До ноября на рекомендательном сервисе LiveLib любой желающий сможет проголосовать "лайком" за понравившееся", - говорится в сообщении.

Среди финалистов представлены такие произведения, как "Рай земной" Сухбата Афлатуни, "Собаки Европы" Ольгерда Бахаревича, "Брисбен" Евгения Водолазкина, "Собачий лес" Александра Гоноровского, "Все, способные дышать дыхание" Линор Горалик, "Венедикт Ерофеев: посторонний" Олега Лекманова, Михаила Свердлова, Ильи Симановского, "Калечина-Малечина" Евгении Некрасовой, "Опосредованно" Алексея Сальникова, "Дождь в Париже" Романа Сечина, "Дни Савелия" Григория Служителя, "Жизнь А.Г." Вячеслава Ставецкого, "Дети мои" Гузель Яхиной. Читатели с июля по ноябрь смогут бесплатно ознакомиться с текстами произведений, претендующих на победу.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры, Роспечать и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.