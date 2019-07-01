Музей Кронштадта открыл выставку Айвазовского, показав редкие работы из частных коллекций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Редкие работы мариниста Ивана Айвазовского, хранящиеся в частных коллекциях и ранее не выставлявшиеся вместе, представила выставка "Кронштадтский рейд", открытая в понедельник в музее истории Кронштадта. Свои экспонаты для нее предоставили Государственный Русский музей, Центральный военно-морской музей, государственный музей-заповедник Петергоф и семь частных коллекционеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма.

"Русский музей предоставил кронштадтской выставке семь рисунков и пять живописных полотен, среди которых "Большой рейд в Кронштадте" (1836 год), "Лунная ночь. Берег моря", "Лунная ночь в Крыму", "Штиль", "Закат солнца у крымских берегов", - рассказали ТАСС в пресс-службе Русского музея.

Музей истории Кронштадта - самый крупный музей этого пригорода Санкт-Петербурга, отмечающего в этом году свое 315-летие. Его экспозиции расположены на двух площадках - в помещении музея на Якорной площади и в здании бывшей водонапорной башни первой половины XIX века. Музей истории Кронштадта ведет учет всех памятников и мемориальных досок, в числе которых и памятник Ивану Айвазовскому.

В музее отмечают, что жизнь и творчество Айвазовского были тесно связаны с Кронштадтом. Он неоднократно посещал морской город-порт, отправляясь оттуда в поход на кораблях Балтийского флота. Именно там и зародился уникальный стиль художника - изображение морских пейзажей с точным воспроизведением игры воды и света.

Директор музея истории Кронштадта Евгений Гришко рассказал ТАСС, что в учреждении приняты все меры, чтобы обеспечить безопасность переданных на выставку экспонатов. "Система безопасности выставки обеспечена полностью: договоры подписаны с физической охраной и Росгвардией", - сообщил Гришко. Выставка продлится до 1 сентября.