Фестиваль "Золотая маска в городах России" в Удмуртии посетят талантливые дети

ИЖЕВСК, 1 июля. /ТАСС/. Спектакли семи театров-номинантов "Золотой маски", которые осенью покажут в Удмуртии, посетят талантливые дети и подростки, проявившие себя в театральных и культурных конкурсах, сообщил в понедельник во время аппаратного совещания органов госвласти глава республики Александр Бречалов.

В рамках Года театра в ноябре этого года в республике пройдет фестиваль "Золотая маска в городах России ". Со 2 по 11 ноября в Ижевске на сцене Государственного русского драматического театра Удмуртии жители и гости республики смогут увидеть постановки в том числе Московского театра "Мастерская Петра Фоменко", Музыкального театра Карелии и Омского академического театра драмы.

"Сергей Витальевич [Смирнов - руководитель администрации главы и правительства Удмуртии], посмотрите внимательно, потому что в Удмуртии и в Ижевске очень большой запрос на театр, на хорошие постановки практически невозможно взять билеты, но поскольку это особенное событие, и мы выделили дополнительные средства на организацию этого мероприятия, то посмотрите, чтобы творческая активная молодежь из районов, которая проявила себя в театральных конкурсах, в культурных мероприятиях, чтобы она получила возможность побывать на таких мероприятиях", - сказал Бречалов.

По словам главы Удмуртии, посещение спектаклей лучших театров страны станет для детей и подростков дополнительной мотивацией. "Это не совсем история про коммерциализацию, часть билетов можно продать, а часть распространить среди молодых людей, которые увлекаются театром. Особенное внимание - главы районов, это к вам обращаюсь, дополнительную квоту выделите, именно с районов", - сказал Бречалов.

Напомним, что 2019 году в России проводится Год театра. Он был объявлен указом президента РФ Владимира Путина. Цель акции - сохранение и популяризация лучших отечественных театральных традиций и достижений, обеспечение доступности театрального искусства для жителей разных городов, совершенствование театрального дела и образования. Под эгидой Года театра по всей стране пройдут масштабные международные и всероссийские мероприятия.