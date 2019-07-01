Рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда" исполнили на вершине горы в Пермском крае

ПЕРМЬ, 1 июля. /ТАСС/. Артисты Пермского академического Театра-Театра исполнили рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда" в постановке Майкла Ханта на вершине хребта Рудянский Спой в городе Губаха Пермского края, где стартовал ландшафтный театральный фестиваль "Тайны горы Крестовой". Об этом журналистам рассказал актер театра, исполнитель роли Иуды Альберт Макаров.

"По-моему, здесь очень красиво, но петь очень сложно, потому что дует ветер в микрофоны. Эту оперу очень сложно исполнять, особенно драматическому артисту", - поделился Макаров.

Как рассказал журналистам технический директор Пермского академического Театра-Театра Руслан Залялитдинов, к выступлению на горе готовились порядка двух месяцев, спектакль специально трансформировали. "Здесь мы немножко упростили сценографию, медийные возможности компенсируются видами с горы. К сцене еще добавлено дополнительное пространство, сюда мы привезли порядка 120 куб. м. декораций, это почти полный объем спектакля, который играется на нашей сцене, без верхней механики и подвесов. Мы максимально постарались перенести сюда атмосферу спектакля, с костюмами, реквизитом", - сказал он.

Ландшафтный театральный фестиваль "Тайны горы Крестовой" впервые прошел в Губахе в 2012 году, его участниками стали коллективы из Германии, Латвии, Литвы и городов России. Идея играть спектакли на открытом воздухе, на вершине хребта Рудянский Спой, высота которого 471 м над уровнем моря, родилась в местном молодежном театре-студии "Доминанта", который находится в Губахе. За несколько лет на фестивале были представлены разные программы: классический и современный балет, театральные постановки, опера, мюзикл.

В этом году, по словам организаторов, постановки разных театров покажут еще на нескольких площадках города - в заброшенной части Губахи, на старом вокзале, в лесной местности и в других местах. Рок-оперу "Иисус Христос - суперзвезда" посмотрели более 8 тыс. зрителей. Помимо пермского театра на фестивале "Тайны горы Крестовой", который продлится до 7 июля, выступят коллективы из Тольятти, Челябинска, Губахи и Чайковского.

Губаха основана в середине XVIII века, когда строгановские рудознатцы обнаружили на берегу Косьвы, напротив Крестовой горы, железную руду. Название хребта Рудянский Спой происходит от местного слова "спой", означающего хребет без четко выраженных вершин, и от названия небольшой речки Рудянки, что берет начало от его подножия и впадает в реку Усьва.