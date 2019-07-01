Фестиваль-лаборатория современного театрального искусства "Верю" открылся в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Театры из 12 регионов России стали участниками фестиваля-лаборатории современного театрального искусства "Верю!", который в понедельник открылся в Астрахани в рамках Года театра. В течение недели на разных площадках можно будет увидеть экспериментальные и даже новаторские постановки, посетить мастер-классы лучших педагогов и режиссеров страны, а также поучаствовать в творческих встречах, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры и туризма Астраханской области.

"Сегодня в Астраханском театре юного зрителя (ТЮЗ) классикой "Мертвые души" открылся фестиваль-лаборатория театрального искусства "Верю!". Фестиваль уже в третий раз проводится в Астрахани, и география его расширяется. На этот раз к нам в город прибыли 15 трупп и творческих объединений из 12 городов России: Самары, Архангельска, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Перми и других", - сказали в пресс-службе.

Зрители фестиваля в течение недели смогут увидеть в областных театрах и Доме актера современные, экспериментальные и новаторские спектакли. Среди них, в частности, сентиментальная фантазия "Он и она" по пьесе Н. Коляды Хакасского национального драматического театра им. А. М. Топанова, драма в стиле панк-рок "Чудный день, чтобы сдохнуть" В. Модерндорфера Новороссийского драматического театра им. В. П. Амербекяна, комедия-рассказ "Иллюзия" театра "Самарская площадь". Также будут представлены спектакли малых форм, состоятся мастер-классы лучших педагогов и режиссеров страны, творческие встречи. По итогам фестиваля будут определены лучший режиссер и лучшие женская и мужская роли.

В пресс-службе отметили, что в состав жюри вошли известные педагоги, критики и режиссеры России, в том числе Олег Лопухов - актер театра и кино, режиссер, актер театра им. Е. Вахтангова, Наталья Ковалева - доцент кафедры сценической речи в Театральном институте им. Б. Щукина, Андрей Ураев - доцент кафедры пластического воспитания актера Школы-студии МХАТ.

"У фестиваля замечательный символ - верстовой столб, символ пути. Ведь главное для театра - это именно путь, и даже не всегда результат. Те, кто пробует и экспериментирует, делают завтрашний день театра", - сказала председатель жюри Марина Корнакова на открытии фестиваля, отметив его экспериментальную направленность.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.