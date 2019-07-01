Лауреаты Фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" объявлены в Москве

ТАСС, 1 июля. Картина Даши Чаруши "Хороший день" получила приз президента Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино". Церемония закрытия московской части кинофестиваля прошла в кинотеатре "Иллюзион", сообщила пресс-служба мероприятия.

"Вот и завершилась московская часть 11-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного "Арткино". Из более чем 500 заявок в конкурс попали 69 фильмов, из которых по решению жюри 21 награжден призами и дипломами фестиваля. Все они прошли во второй этап - прокатный тур фестиваля по 55 городам России, где пройдет голосование зрителей кинотеатров за лучший короткометражный фильм года. Прокат будет длиться целый год, основные показы состоятся до 30 ноября этого года", - сказал ТАСС президент фестиваля, кинорежиссер Сергей Тютин.

В категории "Лучший игровой фильм" различной длительности победу присудили картинам "Дерево" (режиссер Хава Мухиева), "Думай позитивно" (Ирина Ходюш) и "Ликбез" (Алла Елисеева). Лучшим документальным фильмом стала работа "Куда идти?" Марии Семеновой, лучшим экспериментальным - Plastic Power Владислава Паровозова, а среди анимационных картин выделили "Раковину с океаном внутри" Юлии Ситдыйковой. Приз за лучшую режиссуру получил фильм "Миллиард" Евгения Дудчака, а за лучший сценарий - "Рикошет" (режиссер Тимур Джураев, сценарий Федор Кукин, Алексей Лихницкий). Лучшим региональным фильмом стал "Отец" (Тимур Квеквескири).

Тютин отметил, что в этом году конкурсная программа удивила своей мультижанровостью. "Больше, чем в прошлые годы представлены, например, комедии. Качество российского короткометражного кино по-прежнему растет, это не может не радовать", - добавил собеседник агентства.

В конкурсной программе фестиваля участвовали игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы хронометражем не более 30 минут. Завершил церемонию закрытия показ отреставрированного фильма Александра Роу "Драгоценный подарок" (1956 год).

"Арткино" - это один из крупнейших фестивалей короткометражного кино, он проходит в этом году в 11-й раз и продлится с 24 июня по 1 июля в Москве и с 15 июля по 30 ноября еще в 55 городах России и СНГ. Впервые фестиваль состоялся в 2008 году. Организаторами фестиваля выступают творческое объединение "Мир искусства" и киношкола "Артерия кино". Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей и Ассоциации владельцев кинотеатров.