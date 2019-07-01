Актеры из Литвы, Эстонии и ЛНР открыли международный фестиваль детских театров в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Актеры из Литвы, Эстонии и Луганской народной республики открыли праздничное карнавальное шествие по случаю начала XXIV Международного фестиваля "Земля. Театр. Дети" в Евпатории, сообщили ТАСС в пресс-службе центра театрального искусства "Золотой ключик", который стал организатором фестиваля.

"Карнавальное шествие прошло сегодня вечером по центральным улицам города к Малой фестивальной площади, где состоялось открытие фестиваля. В первых рядах шествия были наши зарубежные гости - артисты из Эстонии, Литвы и Луганской народной республики. Они держали в руках флаги своих стран и флаги фестиваля", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в фестивале, который проходит в рамках Года театра в РФ, принимают участие 22 театра из Санкт-Петербурга, Самары, Севастополя, Челябинска, Кабардино-Балкарии, Белгородской области и других российских регионов, которые за семь фестивальных дней представят 25 спектаклей. Пройдут мастер-классы детских театральных режиссеров и актеров.

Перед открытием фестиваля начала работу фотовыставка "Год театра" крымского фотографа Анны Кудрявцевой, на которой представлено 50 работ: кадры со спектаклей и репетиций, моменты закулисной театральной жизни.

Фестиваль "Земля. Театр. Дети" основан режиссерами Олегом и Ниной Пермяковыми в 1991 году и проводится в Евпатории на базе международного центра театрального искусства "Золотой ключик". Является одним из ведущих детских театральных фестивалей на территории СНГ. Завершится фестиваль 7 июля.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.