Итальянский бас Фурланетто отметит в Мариинском театре 45-летие творческой деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Итальянский бас Ферруччо Фурланетто отметит в концертном зале Мариинского театра во вторник 45-летие своей творческой деятельности, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Всемирно известный итальянский бас Ферруччо Фурланетто отметит в Мариинском театре 45-летие своей творческой деятельности концертом, где будет исполнять арии из любимых опер и камерные сочинения", - рассказали в пресс-службе.

В программу войдут романсы Сергея Рахманинова, цикл "Песни и пляски смерти" Модеста Мусоргского, арии из опер "Набукко", "Макбет", "Сицилийская вечерня", "Дон Жуан", "Богема", "Свадьба Фигаро", "Волшебная флейта", "Борис Годунов". Партию фортепиано исполнит Наталия Сидоренко.

На сцену Мариинского театра певец неоднократно выходил в своих коронных ролях в операх Джузеппе Верди и Жюля Массне - Филиппа II в "Дон Карлосе", Якопо Фиеско в "Симоне Бокканегре", Дон Кихота в одноименной опере, пел в Реквиеме Джузеппе Верди, выступал с камерными программами. Сотрудничество с театром было продолжено и в совместных записях для лейбла Mariinsky. В их числе диск с произведениями Модеста Мусоргского, выпущенный с Валерием Гергиевым и Симфоническим оркестром Мариинского театра (2014), и запись оперы "Дон Кихот" Жюля Массне, осуществленная с молодыми солистами и Симфоническим оркестром Мариинского театра (2012), которая была отмечена критиками и номинирована на премию Grammy.

В июне итальянский певец работал здесь в жюри по специальности "сольное пение" на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.

Международное признание пришло к Фурланетто после исполнения партии Филиппа II в "Дон Карлосе" на Зальцбургском пасхальном фестивале (1986). На протяжении своей карьеры певец выступал на крупнейших музыкальных сценах мира и сотрудничал со многими выдающимися дирижерами - Гербертом фон Караяном, Георгом Шолти, Леонардом Бернстайном, Лорином Маазелем, Клаудио Аббадо, Даниэлем Баренбоймом, Бернардом Хайтинком, Джеймсом Ливайном, Риккардо Мути, Валерием Гергиевым, Марисом Янсонсом.