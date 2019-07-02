Летний этап фотолаборатории агентства Magnum Photos стартовал в Москве

Георгий Пинхасов (единственный российский участник Magnum Photos, проживающий в настоящее время во Франции), Марк Пауэр (Великобритания) и Алекс Уэбб (США) в течение двух недель будут фотографировать на улицах Москвы. После отснятый материал будет печататься и обсуждаться в музее архитектуры имени А. В. Щусева. "Это открытая лаборатория, поэтому любой человек сможет прийти сюда совершенно бесплатно, посмотреть, как работают фотографы, каким-то ненавязчивым способом с ними можно будет пообщаться", - поделилась Гомиашвили.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Три художника из Франции, Великобритании и США стали участниками второго летнего этапа экспериментальной фотолаборатории Magnum Live Lab/19, который пройдет со 2 по 15 июля. Об этом на пресс-брифинге во вторник сообщила куратор проекта Нина Гомиашвили.

Пинхасов отметил, что горд, что его коллеги и друзья принимают участие в этом проекте. "Я не знаю, что я буду снимать, если я знаю, то я ненастоящий фотограф. Я раб неожиданности, как репортер я буду стараться быть открытым и реагировать. Если солнце - великолепно, если дождь - тоже неплохо, может быть, и лучше", - подчеркнул он.

Первый этап работы фотолаборатории прошел в столице в конце января - феврале 2019 года. Команда фотографов - Томас Дворжак из Германии, Алекс Майоли из США и Нюша Таваколян из Ирана - проводили съемки в различных районах столицы, уделяя внимание исторической и современной архитектуре. Все желающие могли наблюдать за тем, как организаторы проявляют фотографии и готовят их к показу в парке "Зарядье".

Проект организован комитетом по туризму города Москвы и международным фотоагентством Magnum Photos. Со 2 июля в музее действует выставка фотографий по итогам зимней экспериментальной лаборатории, она будет открыта до 1 сентября. "16 июля в пространстве музея выставка, которая существует сейчас, будет дополнена теми работами, которые станут результатом отбора, и работами художников в рамках летнего проекта. Можно будет прийти и посмотреть эту летопись города "зима-лето", - рассказала председатель комитета Екатерина Проничева.