Крупнейший клад монет времен Николая II обнаружили на раскопках в Москве

"Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет. Его стоимость предварительно оценивается порядка миллиона рублей <...> Сколько их [монет] точно, сказать пока сложно, скорее всего порядка 60 штук. Также виден номинал - 5 и 10 рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Столичные археологи обнаружили на раскопках в Костянском переулке набор монет XIX-XX веков из желтого металла, сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

«А чего это вы в сундуке везёте?» Клад с монетами XIX–XX веков нашли при раскопках в Костянском переулке #археология #MosRu https://t.co/JGA99Uikpp pic.twitter.com/nY4mVr2Ror

Он уточнил, что деньги датированы концом XIX - началом XX века и предположил, что хозяин мог спрятать их в подвале во времена революции или гражданской войны. Из-за того, что деньги спрессовались, археологам не удалось установить их точное число на месте.

Уточняется, что монеты были обнаружены при разборке подвала существовавшего раньше здания в жестяной коробке, которая сохранилась фрагментарно. Сейчас работы в Костянском переулке продолжаются.