Минкультуры передаст Центр современного искусства Пушкинскому музею до конца года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) перейдет в ведение Пушкинского музея. Об этом сообщил во вторник на совещании в Министерстве культуры глава ведомства Владимир Мединский.

"Мы приступаем к передаче. До конца текущего года мы все вопросы организационно-технические решим", - сказал Мединский.

В настоящее время ГЦСИ в составе РОСИЗО - сетевая организация, филиалы которой открыты в девяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владикавказе, Томске, Самаре, Саратове. Мединский отметил, что большая часть филиалов ГЦСИ располагается в помещениях, не соответствующих требованиям, предъявляемым к осуществлению музейно-выставочной и просветительской деятельности. Также остаются нерегулированными вопросы оформления имущественных прав, здания требуют ремонта. Только один филиал (в Нижнем Новгороде) обладает условиями для ведения музейной деятельности, в связи с чем выставочная деятельность вынужденно осуществляется на арендованных площадях, планируется трансформировать существующие филиалы в современные социокультурные и образовательные центры.

По словам министра культуры, у РОСИЗО достаточно задач, и нагружать его воссозданием и развитием филиалов ГЦСИ - избыточно. Мединский сказал, что идея объединить ГЦСИ с Пушкинским музеем возникла больше полугода назад. "Нам показалось естественным объединить Центр современного искусства с его имеющейся, но недоразвитой филиальной сетью, с первым музеем современного искусства в мире - Пушкинским. Но мы решили не гнать лошадей, не принимать никаких административных решений, а дать возможность музейному сообществу - как со стороны РОСИЗО и ГЦСИ, так и со стороны лидеров музейного сообщества - на эту тему подумать", - добавил министр.

Он сообщил, что в адрес Минкультуры поступили обращения как от руководителей всех филиалов ГЦСИ, так и от Третьяковской галереи, Эрмитажа, музея "Гараж" и других. "О том, что эта идея, как оказалось, просто витала в воздухе. Такое возникло общественное движение в поддержку, мы не можем его останавливать и считаем это неправильным", - сказал Мединский.

Миссия Пушкинского музея

По словам директора ГМИИ им. Пушкина Марины Лошак, развитие филиалов ГЦСИ - "общая задача". "Пушкинский музей - оператор этой задачи <...> Перспективы гигантские, уже сейчас есть немало людей, которые готовы подключиться к этому и открывать филиалы ГЦСИ и Пушкинского, полностью субсидируя эту деятельность", - добавила Лошак.

Она отметила, что очень важна децентрализация культурных процессов. "Потому что, действительно, и Москва, и Питер насыщены такой активной жизнью, что ее достаточно, и она еще увеличивается с каждой секундой", - сказала директор ГМИИ им. Пушкина.

История вопроса

Ранее стало известно, что сотрудники ГЦСИ, находящегося в составе государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, направили письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому, в котором высказались за передачу ГЦСИ Пушкинскому музею. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС. В письме, написанном сотрудниками Центра, говорится, что "включение ГЦСИ в структуру Пушкинского музея создаст принципиально новые условия для успешного развития сети Центра".

О том, что ГЦСИ может войти в состав ГМИИ им. Пушкина, сообщалось еще в марте этого года. Инициативу активно обсуждали в музейном сообществе. По мнению руководителей филиалов ГЦСИ, такой переход пошел бы центру на пользу, однако нужно учитывать некоторые нюансы. Как заявила ТАСС директор Балтийского филиала ГЦСИ Елена Цветаева, для филиалов ГЦСИ очень важно сохранить сотрудников.

Директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ Анна Гор и директор Уральского филиала ГЦСИ Анна Пьянкова, опрошенные агентством, считают, что передача ГЦСИ пошла бы на пользу центру, дала бы новый толчок его развитию.

О ГЦСИ и РОСИЗО

Государственный центр современного искусства был основан как музейно-выставочная и научно-исследовательская организация в 1992 году. Его деятельность направлена на развитие современного отечественного искусства, его интеграцию в международный контекст, а также на создание устойчивого интереса к актуальному искусству у широкой публики.

В начале ноября 2016 года ГЦСИ вошел в состав РОСИЗО - многопрофильной организации, занимающейся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями.

РОСИЗО осуществляет все музейные функции - от хранения, изучения, реставрации и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций до культурно-просветительских программ и создания выставочных концепций, которые разрабатываются и реализуются в партнерстве с ведущими мировыми музейными и культурными учреждениями.