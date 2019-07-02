Люк Бессон надеется еще раз поработать в России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон, который 1 июля не смог представить в Москву свой новый фильм "Анна", надеется еще поработать в России. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель компании-прокатчика картины со ссылкой на заявление режиссера.

В специально записанном ролике Люк Бессон отметил, что у него "возникли некоторые проблемы", и он "не смог" приехать в Россию на премьеру ленты. Режиссер принес свои извинения публике и добавил, что для него "было честью" снимать картину в РФ. "Я надеюсь, что мне еще доведется снять фильм в России", - сказал Бессон.

Картину, которая выйдет в российский прокат 11 июля, представила исполнительница главной роли Саша Лусс и российский актер Александр Петров. По словам Бессона, он познакомился на съемках фильма "Анна" сразу с несколькими одаренными русскими артистами. "В России много талантливых актеров и хороших специалистов, поэтому съемки прошли отлично", - сказал режиссер.

Новую картину "Анна" называют римейком ленты "Никита" Бессона. Также в фильме снимались Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мерфи. Действие фильма происходит в Москве в 1987 году и рассказывает про наемного убийцу. Также сейчас в российском прокате идет спродюсированная Люком Бессонном картина "Курск".

Создатель "Пятого элемента", "Леона", "Ее звали Никита", "Такси 1-4" и других фильмов уже не раз приезжал в Москву, в частности, в 2010 году был председателем жюри 32-го Московского Международного кинофестиваля