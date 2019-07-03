Джазовые сезоны: что можно услышать на музыкальном фестивале в этом году

В этом году Международный фестиваль Игоря Бутмана "Джазовые сезоны" отмечает свой первый небольшой юбилей — смотр состоится в пятый раз на территории музея-заповедника "Горки Ленинские". В прошлом году фестиваль вошел в пятерку лучших джазовых open-air форумов России. "Для нас "Джазовые сезоны" — фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим, и от того, что видим вокруг", — приводятся в пресс-релизе слова художественного руководителя фестиваля Игоря Бутмана. Горки Ленинские — бывшая дворянская усадьба, где на территории расположен одноименный музей-заповедник. После Октябрьской революции 1917 года в нем была резиденция Владимира Ленина. На тот момент это была одна из немногих усадеб, которые не пострадали от грабежа и разгрома. Музей-заповедник площадью 9,5 тыс. га открылся в ней в 1949 году. "Джазовые сезоны" — отличный способ побывать на территории усадьбы и посмотреть на купеческую роскошь XIX века.

Одним из хедлайнеров этого года станет известный американский трубач, номинант премии Grammy Кристиан Скотт. В 14 лет он с отличием закончил джазовое отделение в школе искусств Нового Орлеана, а уже в 23 года получил свой первый контракт и выпустил свою дебютную пластинку Rewind That, которая как раз и была номинирована на премию музыкальной академии в категории "Лучший альбом современного джаза" в 2006 году. Скотт известен по всему миру своей необычной, уникальной манерой игры. Ее суть — в особом соприкосновении губ с мундштуком трубы, в результате которого получается нежное, полушепчащее звучание. Авторитетное издание JazzTimes неоднократно называло его "молодым богом джаза", предвещая ему славу новатора в жанре. Его музыка — это смешение жанров: от блюзовых мотивов до хип-хоп ритмов и архаичных народных звучаний.

Хедлайнером первого дня станет, как обозначили его в газете The New York Times, "лучшее трио последнего десятилетия" — пианист Ларри Голдинг, гитарист Питер Бернстайн и барабанщик Билл Стюарт. Их музыка имеет, скорее, не авангардное экспериментальное звучание. В первую очередь это классический джаз с его традиционной структурой, развитием темы и блоками с импровизациями. Так как все участники трио — музыканты-виртуозы, звучит это впечатляюще.

Описание Ларри Голдинг, Питер Бернстайн и Билл Стюарт

Рядом с ними, тоже в первый день, выступит один из главных джазовых музыкантов России — Игорь Бутман и его знаменитый Московский джазовый оркестр. Коллектив за 20 лет существования объездил весь мир и зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира. Биг-бэнд неоднократно выступал в Карнеги-холле в США, легендарном джазовом клубе Birdland, на одну сцену вместе с коллективом выходили Ди Ди Бриджуотер, Билли Кобэм, Билл Эванс и другие. В прошлом году бэнд принял участие в главном джазовом событии мира — All-Star Global Concert, став, таким образом, первым оркестром, выступавшим там. Из всех участников фестиваля выделяется группа Under Influence. Их музыку тяжело определить как классический джаз, она определенно стоит на стыке нескольких жанров и стилей, рождая какое-то особое новое экспериментальное звучание. Лидер группы Игорь Те, родился в Ташкенте в музыкальной семье, поэтому с самого детства он был окружен искусством. В 2016 году он встретил единомышленников, после чего собрался этот коллектив. Их дебютный мини-альбом вышел в 2017-м и поразил слушателей необычными музыкальными решениями: рядом с джазовыми мотивами звучала этническая музыка, например, национальный узбекский инструмент танбур.