Выставка Музея Победы расскажет жителям Берлина о битве на Курской дуге

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Выставка, рассказывающая о битве на Курской дуге, откроется в Российском доме науки и культуры в Берлине 5 июля, сообщает во вторник пресс-служба Музея Победы на Поклонной горе.

"Тематическая выставка "Курская дуга" откроется <...> в рамках проекта "Русские сезоны". Временная экспозиция подготовлена на основе материалов из фондов московского Музея Победы. Ее открытие приурочено к 76-й годовщине начала Курской битвы", - говорится в сообщении.

Гости выставки смогут увидеть фотографии образцов вооружения, обмундирования и снаряжения противоборствующих сторон, копии личных документов участников битвы, наградных листов, благодарностей Верховного главнокомандующего, агитационных листовок и плакатов, газет времен войны, карт и схем боев.

В пресс-службе подчеркнули, что выставка посвящена одной из величайших битв, которая способствовала завершению коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, дальнейшему укреплению антигитлеровской коалиции и развалу фашистского блока. Временная экспозиция будет работать до 23 августа.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными. Потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.