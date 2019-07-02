Данила Козловский запланировал премьеру фильма о чернобыльской трагедии на осень 2020 года

ТАСС, 2 июля. Премьера российского фильма, основанного на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, запланирована на осень 2020 года. Об этом во вторник на творческой встрече с жителями Курчатова Курской области, посвященной завершению съемочного процесса в городе, сообщил актер и режиссер ленты Данила Козловский.

"Я думаю, что мы выйдем в следующем году уже, 2020 год, осень. Пока планируем так", - сказал Козловский.

Съемки фильма проходят с середины июня в Курчатове на территории пятого недействующего энергоблока Курской АЭС, который никогда не работал. Ранее режиссер и продюсер картины представили будущий фильм о катастрофе в Чернобыле "Опасная вода", позже команда отказалась от этого названия и находится в поиске нового. Главные роли в фильме играют сам Козловский и Оксана Акиньшина. Также в ленте снимаются Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич, Равшана Куркова.

Как отметил Козловский, авария на Чернобыльской АЭС в качестве основы для сюжета фильма была выбрана им как "история невероятной пронзительности, драматичности и удивительного героизма, о котором надо говорить и не надо забывать". Режиссер ленты в очередной раз подчеркнул, что его работа не является ответом популярному американскому сериалу, показанному каналом HBO, поскольку съемки российского фильма стартовали всего через 12 дней после премьеры зарубежного проекта.

"Написать сценарий, собрать команду, огромный бюджет, получить разрешение, [чтобы попасть на съемки] на многие объекты <…>. За 12 дней это невозможно сделать", - сказал он. Козловский уточнил, что к написанию сценария создатели фильма приступили в прошлом году. "Мы снимаем совершенно разные фильмы, почему бы не поговорить еще раз на эту тему, другим языком и подойти к этой истории с другой стороны", - отметил он.

Мэр Курчатова Игорь Корпунков признался, что год назад скептически воспринял идею съемок фильма в городе из-за трагизма событий, отраженных в сюжете, и того, как они в реальности сказались на работе Курской АЭС. По его словам, трагедия в Чернобыле повлияла на планы по возведению шестого энергоблока Курской АЭС, также было заморожено возведение пятого энергоблока атомной электростанции, строить который начали в 1985 году. "Сейчас я вижу, что был не прав. Все это оживило нашу жизнь, и я уверен, что съемки получились на высшем уровне", - сказал градоначальник.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года: взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек. 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них скончались в течение года после катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории бывшего СССР.