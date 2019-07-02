Традиционный речной карнавал в Петербурге посвятят Году театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Речной карнавал, проводимый в Санкт-Петербурге в честь Дня работников морского и речного флота, в этот раз посвятят Году театра в России. На 18 теплоходах зрителям покажут театральные представления, сообщили организаторы во вторник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"2019 год объявлен в России Годом театра, в связи с этим 18 теплоходных судов выйдут в акваторию Невы с индивидуальной театральной программой, - сказала режиссер карнавала Наталья Карпусь. - Каждый район города покажет представление по всем законам театрального жанра, длительность каждого представления - всего 5 минут".

Четвертый по счету Петербургский речной карнавал пройдет 7 июля. После открытия на Сенатской площади суда пройдут через Неву, Мойку, Фонтанку и Зимнюю канавку. Зрители смогут наблюдать за спектаклями с берегов, а также благодаря прямой трансляции в режиме онлайн на главной сцене карнавала.

Каждому району, участвующему в речном карнавале с индивидуальной театральной программой, представится возможность победить в одной из заявленных конкурсом номинаций - "Дух карнавала", "Театр и море", "Карнавальная феерия" и др. В состав жюри конкурса вошли артисты кино и театра, в том числе актриса Елена Драпеко, народный артист России Николай Буров, возглавлять жюри будет заведующий кафедрой режиссуры и актерского искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Аскольд Конович.

Публику ждет концертная программа с участием артистов театра Музыкальной комедии, заслуженного артиста России Сергея Рогожина, а также различных музыкальных коллективов. Рядом с главной сценой на проезжей части между Марсовым полем и набережной Мойки будут доступны интерактивные игровые зоны и ресторанный дворик.