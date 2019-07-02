Аниматоры Игорь Ковалев и Михаил Алдашин вошли в состав Американской киноакадемии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские режиссеры-аниматоры, руководители мастерских киностудии "Союзмультфильм" Игорь Ковалев и Михаил Алдашин стали членами Американской академии киноискусств. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе киностудии.

"Наши коллеги Михаил Алдашин и Игорь Ковалев - признанные мэтры мировой анимации, лауреаты целого ряда международных премий. <...> То, что наши режиссеры вошли в состав Американской киноакадемии и теперь будут принимать участие в выборе лучших анимационных фильмов, еще раз подтверждает высокий статус и ценность отечественной авторской школы", - цитирует пресс-служба председателя правления студии Юлиану Слащеву.

Аниматоры будут участвовать в выборе претендентов и победителей премии "Оскар".

Помимо них в состав киноакадемии вошли российский режиссер Сергей Дворцевой, снявший фильмы "Хлебный день" и "Айка", певица Леди Гага, получившая статуэтку в 2019 году за песню к фильму "Звезда родилась" (A Star Is Born), актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука, и актриса Элизабет Мосс, исполнившая главную роль в сериале "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale).

Всего в 2019 году в состав киноакадемии были включены 842 человека из 59 стран.