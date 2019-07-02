Владимир Мединский предложил составить рейтинг регионов, в которых проходит кинофикация

ТАСС, 2 июля. Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал составить рейтинг регионов, реализующих программу кинофикации. Субъекты, в которых нарушения не были исправлены, больше не будут принимать участие в программе.

"Надо выстроить рейтинг регионов по следующим показателям: общая посещаемость, выручка и процент показов отечественных фильмов", - сказал министр на совещании, посвященном эффективности работы кинотеатров, открытых при поддержке государства.

Мединский уточнил, что губернаторам регионов, занявших последние строчки рейтинга, будут направлены докладные.

"Если регион взял деньги, организуйте работу. Мы всегда призывали: ищите частных операторов или ответственных управленцев", - добавил глава Минкультуры.

Ранее Мединский сообщал, что в рамках программы кинофикации малых городов России было модернизировано свыше 780 кинозалов, которые посетили почти 20 млн человек. До 2024 года в рамках нацпроекта "Культура", разработанного в соответствии с майским указом президента, планируется обновить еще 1,2 тысячи кинозалов по всей стране. На реализацию нацпроекта в течение 2019-2024 годов планируется направить более 100 млрд рублей.