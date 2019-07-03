Народная артистка России Наталья Тенякова принимает поздравления с юбилеем

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Тенякова, которой исполняется 75 лет, в среду будет принимать поздравления с юбилеем. Одним из первых в числе поздравляющих будет, конечно, Московский Художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова, в котором служит актриса. При этом официальное чествование здесь состоится уже в новом сезоне - 14 сентября, сообщила ТАСС пресс-атташе МХТ Мария Малкина.

"Сегодня мы поздравим Наталью Максимовну Тенякову с юбилеем, а вот официальное празднование в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова состоится 14 сентября. В этот день в честь юбиляра будет сыграна последняя премьера с участием артистки "Офелия боится воды" по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной", - сказала собеседница агентства.

Судьба актрисы

Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. В родном городе окончила Институт театра, музыки и кино, после чего была принята в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, где ее дебютом стала роль Полли в "Трехгрошовой опере" Брехта. "Почти сразу же актерская карьера пошла вверх, в послужном списке замелькали награды и премии, полученные на различных конкурсах творческой молодежи", - отметила Малкина.

В 1968 году Тенякову пригласили в Большой Драматический театр (БДТ), которым руководил Георгий Товстоногов. Судьба преподнесла молодой актрисе королевский подарок: она сыграла Аглаю в "Идиоте", заглавную роль в котором гениально исполнял Иннокентий Смоктуновский.

На счету Теняковой уже было несколько заметных работ, сделанных на сцене легендарного БДТ, когда она вместе с семьей в 1970 году переехала в столицу и стала артисткой Театра имени Моссовета. Здесь ей пришлось вводиться в репертуарные спектакли, но даже в них она была оригинальна и самостоятельна. Особенно удачно, по мнению театральной общественности, Тенякова исполнила роль Грушеньки в "Братьях Карамазовых".

С 1988 года Тенякова работает в МХТ имени Чехова, куда была приглашена еще Олегом Ефремовым. Здесь она сыграла массу заметных ролей. "Сейчас в ее репертуаре два спектакля - "Лес" в постановке Кирилла Серебренникова и "Офелия боится воды" в постановке Марины Брусникиной", - уточнила пресс-атташе МХТ.

Она отметила, что Тенякова сотрудничала и с другими театрами, играя в основном в постановках своего мужа, народного артиста РСФСР Сергея Юрского (1935-2019). Зрителям она также полюбилась по фильмам "Зеленая карета", "Старшая сестра" и, конечно же, "Любовь и голуби", в котором потрясающе сыграла комичную бабу Шуру. За свои творческие достижения Тенякова отмечена многими наградами, в числе которых - Российская национальная театральная премия "Золотая маска", Международная премия Станиславского. Она - кавалер орденов Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

"Юбилейный год для самой Натальи Максимовны Теняковой выдался очень непростым, - поделилась пресс-атташе МХТ. - В феврале ушел из жизни ее супруг Сергей Юрьевич Юрский, с которым она прожила почти полвека. А совсем недавно, в июне, скончалась ее близкая подруга и коллега, народная артистка РСФСР Алла Покровская. Так что, видимо, судьба распорядилась правильно, потому что официальное чествование актрисы состоится уже в новом сезоне, когда будет показан спектакль "Офелия боится воды", в котором вместе с Теняковой играет и ее дочь, тоже актриса МХТ, Дарья Юрская".