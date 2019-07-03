{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

THR: в США в возрасте 105 лет умер один из создателей мультфильмов "Дамбо" и "Фантазия"

Отмечается, что аниматор умер от естественных причин

ТАСС, 3 июля. Аниматор Милтон Квон, работавший на киностудию Disney, скончался в США в возрасте 105 лет. Об этом в среду сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына, художника Майка Квона.

Как отмечается, аниматор умер от естественных причин в городе Торранс (штат Калифорния). Он являлся одним из последних живущих художников, работавших на Disney в ее так называемую золотую эру (1937-1970). По словам Квона-младшего, его отец "продолжал рисовать до самой смерти".

В число анимационных лент, над которыми работал Квон, входят такие мультфильмы Disney, как "Фантазия" (Fantasia,1940) и "Дамбо" (Dumbo, 1941). Кроме того, он был актером и снялся в нескольких фильмах и телевизионных сериалах, в том числе в боевике "Скорость" (Speed, 1994) и "Могучих рейнджерах" (Mighty Morphin Power Rangers, 1993-1999).

Теги
США
Народная артистка России Наталья Тенякова принимает поздравления с юбилеем
В честь актрисы 14 сентября сыграют спектакль "Офелия боится воды"
Читать полностью