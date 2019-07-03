Гендиректором Музея Москвы стала Анна Трапкова

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти столицы назначили новым генеральным директором Музея Москвы Анну Трапкову, ранее работавшую в руководстве музея современного искусства "Гараж". Об этом сообщили ТАСС в среду в столичном департаменте культуры.

"Новым генеральным директором Музея Москвы назначена Анна Владимировна Трапкова. Перед новой главой музея стоят амбициозные задачи, которые предстоит решить в ближайшие годы. Музей Москвы должен стать отражением жизни самого быстроразвивающегося мегаполиса мира. Ведь именно этот музей отвечает возникшей потребности в пространстве, которое рассказывает об этих изменениях современным языком горожанам и гостям города", - сказал собеседник агентства.

В департаменте отметили достижения предыдущего руководителя музея Алины Сапрыкиной. "За время работы Алины Сапрыкиной Музей Москвы сильно преобразился, в том числе благодаря личным усилиям директора. Были решены многие организационные и хозяйственные задачи. Музей стал дружелюбным общественным пространством с интересными художественными и образовательными программами", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации из открытых источников, Сапрыкина была приглашена на пост директора музея в 2013 году.

Анна Трапкова - культуролог, менеджер, окончила Российский государственный гуманитарный институт (Москва) по специальности "теория и история культуры" и Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" (Москва), с 2017 года занимала должность заместителя генерального директора по проектам реконструкции и развития Музей современного искусства "Гараж", до этого была заместителем директора по развитию Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. С 2012 года по 2013 год в должности заместителя директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества в Министерстве культуры Российской Федерации управляла проектами создания инновационных культурных центров.

В новость были внесены изменения (12:06 мск) — добавлены подробности после 3-го абзаца, 5-й абзац приводится в новой редакции.