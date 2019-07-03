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Александр Городницкий стал лауреатом первой премии Евгения Евтушенко "Больше, чем поэт"

Церемония ее вручения состоится 21 июля в музее-галерее Евтушенко в Переделкине

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Поэт и композитор Александр Городницкий стал первым лауреатом премии Евгения Евтушенко "Больше, чем поэт", церемония вручения которой пройдет 21 июля в музее-галерее Евтушенко в Переделкине. Об этом в среду сообщила на пресс-конференции в ТАСС вдова поэта Мария Евтушенко.

"Это независимая премия, она была организована группой друзей Евгения Александровича, которые пожелали остаться неизвестными. Я напомню [стихотворение Евтушенко]: "Поэт в России - больше, чем поэт. В ней суждено поэтами рождаться лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, кому уюта нет, покоя нет" - это и есть основа для номинации, то есть это не чисто литературная премия. Когда возникла идея этой премии - кто более соответствует определению "Больше, чем поэт"? Это Городницкий. Для нас большая радость, что Александр Моисеевич является первым лауреатом этой премии", - сказала она.

Городницкий отметил, что Евтушенко был самым гражданственным поэтом в истории страны. "Для меня это большая честь. Евгений Александрович был больше, чем поэт в России, в России было много хороших поэтов, но гражданственных поэтов в российской истории почти на было. Претендовать на роль народного трибуна в России - это драматическая роль, и он ее на себя взял", - подчеркнул он.

Вручение премии состоится 21 июля ко дню рождения поэта в музее-галерее Евтушенко в Переделкине, который является филиалом Государственного центрального музея современной истории России. Лауреат получит приз, сделанный из карельской березы, таким образом организаторы отчасти напоминают о стихотворении Евгения Евтушенко "Карликовые березы".

По словам Марии Евтушенко, "Больше, чем поэт" - это и гражданская позиция и просветительская деятельность. Премия будет присуждаться раз в два года, кандидатов будут отбирать учредители. "Единственное мое условие, мы не будем принимать самономинации, потому что, на мой взгляд, это абсурд. Единственное условие для лауреата - это концерт в день вручения - стихи, песни. Поскольку премия вручается раз в два года, я думаю, что мы откроем номинацию в следующий день рождения Евгения Александровича - 18 июля 2020 года", - добавила она.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

Теги
РоссияЕвтушенко, Евгений АлександровичГородницкий, Александр Моисеевич
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