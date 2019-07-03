Минкультуры рассчитывает открыть обновлённый Политехнический музей в ноябре 2020 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ рассчитывает открыть обновлённый Политехнический музей к ноябрю 2020 года. Об этом сообщил журналистам в среду министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Мы мечтаем, что к ноябрю 2020 года музей распахнет свои двери. По тем амбициозным планам, которые были представлены командой музея и директором, это будет большой необычный музейный квартал", - сказал Мединский после совещания с директором Политехнического музея Юлией Шахновской о ходе ремонтных работ в учреждении.

По его словам, частично музейное пространство будет открыто совсем скоро. "Мы надеемся, что <...> мы полностью откроем фасад здания, крышу и музейный парк ко Дню города в этом году", - сказал Мединский.

Реставрация и реконструкция здания Политехнического музея начались в 2013 году, а экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен. Планируется, что обновлённый музей будет принимать до 2 млн человек.

Реставрация Политеха финансируется из бюджета, на эти цели заложено более 13 млрд рублей. После реконструкции площадь музея увеличится с почти 35 тыс. кв. м до 49 тыс., также проведено масштабное укрепление фундамента, оборудован подземный технический этаж, будет смонтировано более 10 лифтов и инфраструктура для маломобильных граждан, а чердачные помещения будут использоваться для размещения экспозиций.

Работы ведет одно из строительных подразделений ДОМ.РФ - единого института развития в жилищной сфере.

Каким будет музей

Из-под здания было поднято около 30 тыс. куб. м грунта: в результате рабочим открылись старые подвальные помещения и пространство, в котором в итоге был создан дополнительный подземный этаж для инженерных коммуникаций. Здание Политеха было построено в конце XIX века, это событие было приурочено к 200-летию со дня рождения Петра I. В инженерном плане к началу XXI века оно полностью устарело: здесь не было систем вентиляции и центрального отопления. Чтобы обеспечить музей современными инженерными сетями потребовалось много места, коммуникации займут весь подземный этаж, а также дополнительные помещения в северном и южном крыльях здания.

Политехнический музей после окончания работ станет не только современным выставочным и просветительским пространством, но и знаковой для города общественной территорией. Часть подземелий музея превратятся в пешеходную галерею, через которую будет пролегать пешеходный маршрут от Зарядья до Лубянки. В галерее тоже будут выставлять экспонаты музея, чтобы прохожие могли составить представление о коллекции и заглянуть на выставку.

Пространство вокруг музея тоже преобразилось: территория после окончания реставрации станет музейным парком. Открытая часть музея разместится во внутреннем северном дворе, где фасады здания соединят стеклянным куполом. В перспективе это пространство станет местом проведения различных мероприятий.

Все интерьеры музея будут воссозданы в их первозданном виде, но с применением современных технологий. Так, например, окна будут полностью повторять исторические оригиналы, при этом стеклопакеты будут полностью соответствовать современным требованиям шумоизоляции и не будут пропускать ультрафиолет.