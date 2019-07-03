Диана Арбенина отметит юбилей акустическим концертом в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина 8 июля отметит свой юбилей концертом на сцене московского "Крокус Сити Холла". Поклонники услышат ее сольную программу "Акустика", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе группы.

"В этом году рок-звезде исполняется 45 лет, и поэтому программу Диана представит тоже юбилейную. Зрители увидят и услышат сольную программу "Акустика". Стоит отметить, что это единственный раз, когда эта программа будет представлена публике", - подчеркнули организаторы, добавив, что празднование дня рождения певицы с поклонниками вошло в традицию. Причем каждый раз Арбенина выбирает новый формат - от моноспектакля до фестивального выступления.

Знакомые поклонникам песни прозвучат на концерте в новом формате. В первом отделении Арбенина выступит в сопровождении духового оркестра, а во втором останется с публикой наедине.

В этот день Арбенина также представит альбом "Невыносимая легкость бытия", который станет итогом двух юбилейных лет, посвященных 25-летию коллектива. В него войдут не только уже ставшие популярными композиции, вышедшие за два последних года, но и новинки. "Название альбома - "Невыносимая легкость бытия" - заставляет нас задуматься о своем месте в мире, не занимаясь привычной для музыкантов рефлексией", - процитировали Арбенину в пресс-службе.

Диана Арбенина - основатель, лидер, автор песен и солистка группы "Ночные снайперы", созданной в 1993 году. Популярность пришла к коллективу в начале 2000-х с выходом альбома "Рубеж" и благодаря попаданию песни "31 весна" в радиоротацию. К настоящему моменту "Снайперы" записали более десятка номерных альбомов.