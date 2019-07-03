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Приостановка авиасообщения с Грузией

Мединский надеется, что российские артисты делают правильные выводы о ситуации в Грузии

По словам министра культуры РФ, никаких обращений со стороны российских учреждений пока не поступало

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российские артисты при организации гастролей в Грузию должны учитывать ситуацию в стране и делать правильные выводы, сообщил в среду ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский.

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"Уверен, что руководители учреждений культуры и творческих коллективов принимают во внимание специфику внутриполитической ситуации в Грузии и делают из этого правильные выводы", - сказал Мединский. Так он прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в настоящее время посещение Грузии "может быть пока небезопасно" для артистов.

Мединский добавил, что никаких обращений со стороны российских учреждений культуры в министерство пока не поступало.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.

На фоне политического кризиса ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, а правящая партия согласилась с частью требований оппозиции, в том числе провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичГрузияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПриостановка авиасообщения с Грузией
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