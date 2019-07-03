Всероссийскую литературную премию им. Абрамова будут вручать с 2020 года

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Всероссийская премия имени Федора Абрамова "Чистая книга" будет вручаться за прозу и литературную критику с 2020 года. Как рассказала в среду журналистам министр культуры Архангельской области Вероника Яничек, будет присуждаться три премии по 500 тыс. рублей.

"Это возрождение "абрамовской" премии, которая будет называться "Чистая книга". Решение было принято губернатором Архангельской области совместно с Российским книжным союзом и Союзом писателей России… Мы считаем, что это будет серьезной поддержкой современной литературы, талантливых авторов… литературной критики. Премия будет вручаться один раз в два года, начиная с 2020 года, по двум номинациям - "современная проза" и "литературная критика". Всего будет три премии учреждено", - сказала Яничек.

Две премии будут вручаться за произведения в прозе, одна - за литературную критику. Как пояснила журналистам директор Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова Ольга Степина, конкурсный отбор стартует 15 июля, закончится 31 декабря, до 15 октября будет осуществляться прием работ. "На конкурс будут приниматься художественные прозаические произведения: романы, повести, сборники повестей и рассказов, и литературно-критические произведения объемом от пяти печатных листов, написанные на русском языке, опубликованные либо отдельным изданием, либо в журнальном варианте", - отметила Степина.

В настоящее время формируется экспертный совет премии, он приступит к работе 23 октября. Вручение премии будет приурочено ко дню рождения Абрамова - 29 февраля. Как отметила Степина, в оценке произведений важными критериями будут общественная значимость, актуальность проблематики.

Абрамовская премия вручалась с 1994 года по 2007 год, с 1999 года она была всероссийской. За время существования ее получили 24 автора.

Федор Абрамов (1920 - 1983) - уроженец села Веркола Архангельской губернии, писатель, литературовед, публицист. Один из наиболее известных представителей так называемой деревенской прозы, направления советской литературы 1960-1980-х гг.