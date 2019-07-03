Минкультуры проведет проверку по факту обращения коллектива Театра им. Волкова

Во вторник труппа Российского государственного академического театра драмы имени Волкова направила письмо министру культуры с просьбой поддержать Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым. Копия обращения есть в распоряжении ТАСС.

Мединский отметил, что пока официальное письмо от труппы не поступало в Минкультуры. "Когда письмо поступит, ведомство возьмет его в работу, проведет соответствующую проверку, запросим пояснения и Марчелли, и директора театра, - сообщил в среду Мединский ТАСС, комментируя обращение труппы ярославского театра драмы с просьбой разобраться в проблеме. - Ситуации, когда не складываются отношения между директором и худруком, случаются нередко, но здесь, судя по всему, носят критический характер".

"Министерство всегда старается выступать на стороне интересов учреждений культуры, в данном случае в учреждении культуры произошел раскол, - сказал Мединский. - Если верить сообщениям в СМИ, под письмом подписалась подавляющая часть труппы, которая выступает за художественного руководителя, кто выступает за директора - мы пока не знаем".

Как рассказал ранее агентству Марчелли, он уже не сможет договориться с Туркаловым. По словам худрука, у них "нет ни одной точки соприкосновения, предложили министру принять серьезное кадровое решение". Марчелли пояснил, что "по сути труппа обратилась с просьбой уволить директора". Комментарием Туркалова ТАСС пока не располагает.

С вопросом объединения не торопятся

Ранее поднимался вопрос об объединении Александринского театра (Санкт-Петербург) и Театра им. Волкова (Ярославль) в Первый национальный театр России. Решение находилось на рассмотрении у Министерства культуры РФ, однако премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился приостановить слияние театров и поручил провести широкое общественное обсуждение этого вопроса. Глава Союза театральных деятелей Александр Калягин выступал против объединения театров.

По мнению Мединского, нынешний конфликт в театре - "калька тех споров, которые шли в этом коллективе, когда обсуждалось объединение". Тогда, продолжил министр, "практически весь коллектив поддержал Марчелли, выступив в поддержку объединения, а директор выступил против". Мединский добавил, что тогда позиция директора "удивила" Минкультуры, поскольку "она постоянно менялась". Что же касается возможного объединения театров, министр отметил, что "дискуссия идет, люди общаются, никто никуда не торопится".

О театре

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Помимо основной и камерной сцен (около 900 и 100 мест соответственно), действует средняя сцена. Марчелли является худруком с 2011 года.

Туркалов был назначен директором театра в декабре 2018 года вместо ранее арестованного по делу "Седьмой студии" Юрия Итина. К работе он приступил в январе 2019 года. Туркалов ранее возглавлял Владивостокский цирк, был директором Хабаровского краевого театра драмы.