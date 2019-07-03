Пермский театр оперы и балета после ухода Курентзиса перейдет на новую модель управления

ПЕРМЬ, 3 июля. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета имени Чайковского после ухода с должности художественного руководителя Теодора Курентзиса перейдет на новую - директорскую - модель управления, согласно которой генеральный директор будет не только руководить хозяйственной деятельностью, но и заниматься определением художественной стратегии театра. Об этом в среду сообщается на сайте театра.

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"Пермская опера перейдет на новую - директорскую - модель управления. Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра. Генеральным директором станет Андрей Борисов, чья кандидатура была рекомендована Теодором Курентзисом и утверждена Министерством культуры Пермского края", - сказано в сообщении.

По информации на сайте, генеральный директор будет принимать решение вместе с членами художественной коллегии, куда входят руководители творческих коллективов театра: главный балетмейстер Алексей Мирошниченко, директор оперной труппы Медея Ясониди, главный дирижер, которым станет Артем Абашев, и главный хормейстер, имя которого пока неизвестно.

В пятницу 21 июня стало известно о решении Теодора Курентзиса оставить пост: с сентября 2019 года он прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета и намерен сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора MusicAeterna, часть коллектива которых останется в Перми и продолжит работу в новом сезоне. Курентзис останется худруком Международного Дягилевского фестиваля, проходящего ежегодно в Перми, а также будет приезжать работать над премьерными постановками и давать симфонические концерты.

Свой уход с поста Курентзис связал с непониманием своей деятельности со стороны властей региона. 25 июня губернатор Пермского края Максим Решетников на пресс-конференции сообщил, что хотел бы, чтобы Курентзис больше присутствовал в Перми, при этом власти региона решали возникающие претензии со стороны Курентзиса по репетиционной базе, по новым постановкам и репертуару и были готовы к дальнейшим шагам, однако это не повлияло на решение дирижера.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска". Курентзис был художественным руководителем театра с 2011 года и неоднократно становился обладателем премии. Под его руководством играл оркестр и хор MusicAeterna, известный как один из самых передовых российских коллективов, специализирующийся на аутентичном исполнительстве.