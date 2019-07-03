Умер режиссер Василий Панин

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Режиссер документального кино Василий Панин умер в возрасте 83 лет, сообщается в среду на официальном сайте Союза кинематографистов России.

"На 84-м году жизни ушел из жизни наш друг и коллега - член Союза кинематографистов России, режиссер документального кино, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995) Панин Василий Степанович", - говорится в сообщении.

Панин поставил более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов. Лауреат всероссийских и международных кинофестивалей, в том числе "Кинотавр" (Сочи, 2000), "Виват-кино России" (Санкт-Петербург, 2004). С 2000 года по 2003 год Панин занимал должность художественного руководителя "Народного кинофестиваля России" в Воронеже. В 2000 году основал и с тех пор руководил киностудией "Донфильм".

Панин окончил в 1960 году актерский факультет Московского театрального училища им. М. С. Щепкина, в 1964 - актерский факультет Московского государственного института театрального искусства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского.

По данным Союза кинематографистов, похороны Панина состоятся в Воронежской области.