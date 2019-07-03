Экспозицию с вещами семьи Романовых создали в музее Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве создали постоянную экспозицию с подлинными вещами, связанными с царской семьей Романовых. Выставка организована после обнаружения в Ессентуках ранее неизвестных фотографий царской семьи, рассказал ТАСС директор музея Николай Охонько.

Как сообщалось, снимки были обнаружены в 2018 году строителями при ремонте крыши здания отдела казначейства. В пакете находились старинные фотографии, на некоторых изображены император Николай II и члены его семьи. Предположительно, снимки принадлежали лейб-казаку Анатолию Федюшкину, который был призван в Собственный Его Императорского величества конвой - воинское подразделение, предназначенное для охраны императора и его семьи.

"Несколько месяцев мы показывали посетителям подлинники этих фотографий, сейчас с помощью современных технологий мы создали их точные копии, и заменили оригиналы копиями. Они являются частью постоянно действующей исторической экспозиции, к которой мы добавили предметы, связанные с историей семьи Романовых, хранившиеся в музее", - пояснил Охонько.

В частности, посетители музея в Ставрополе могут увидеть фрагмент траурного серебряного венка, который великий князь Николай Николаевич прислал на могилу Риммы Ивановой, жительницы Ставрополя, сестры милосердия, которая участвовала в Первой мировой войне. Она является единственной в России женщиной, награжденной офицерским военным орденом Святого Георгия 4-й степени.

В экспозиции также представлен подлинный костюм цесаревича Алексея. "Цесаревич получил звание шефа одного из дислоцированных на Кавказе полков, служащие этого полка сшили для него точную копию своей формы и подарили ему. Эта форма затем осталась в музее "Храм Славы", после революции дошла до нас и сохранилась", - отметил Николай Охонько.

Оригиналы фотографий семьи Романовых, после обнаружения которых была создана экспозиция, планируют время от времени представлять посетителям. Как пояснил директор музея, реставраторы провели с ними работу, очистили, чтобы не было никаких признаков грибка, обернули в специальную микалентную бумагу, без доступа света при определенных температурно-влажностных условиях поместили в хранилище.