Здания учебного театра танца Бориса Эйфмана в Петербурге введут в эксплуатацию 1 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы и нового учебного комплекса театра танца Бориса Эйфмана в Петербурге. Они должны заработать 1 сентября, сообщила в среду пресс-служба городского комитета по строительству.

"В рамках исполнения адресной инвестиционной программы комитета по строительству завершены работы по реконструкции школы и строительству нового учебного театра танца Бориса Эйфмана на Введенской улице, 3, литера А. Служба Государственного строительного надзора и экспертизы выдала подрядчику - компании ООО "ПСБ "Жилстрой" - разрешение на ввод объекта в эксплуатацию <…> По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова полностью обеспечена готовность объекта к началу учебного процесса с 1 сентября", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, контракт на строительно-монтажные работы был заключен в 2016 году, его стоимость вместе с театральным оборудованием 2,2 млрд рублей. Основная часть из этой суммы пришлась на театральное оборудование для декораций, световые и звуковые приборы. Работы выполняла компания "ПСБ "ЖилСтрой", ранее реконструировавшая Александровский и Екатерининский дворцы (оба - по заказу государственного музея-заповедника "Царское Село"), а также ряд других объектов.

Обновленный комплекс занимает 3,6 тыс. кв. м, здание сможет принять 440 учащихся. Ранее это было здание школы, оно было реконструировано, к зданию пристроено помещение учебного театра. Над созданием театрального занавеса работал художник-постановщик, обладатель премий "Золотая маска" и "Золотой софит" Зиновий Марголин.

Академия танца Бориса Эйфмана была открыта в 2013 году на улице Большой Пушкарской. В ее состав вошли зал-трансформер, бассейн с тренажерным залом, 14 балетных залов, столовая и общежитие. Здесь проходят обучения дети и подростки в возрасте от семи до 18 лет. Позднее было принято решение о ее расширении.

Автор около 50 балетов, лауреат премий "Триумф" и "Золотая маска" Борис Эйфман известен в мире как основатель своего стиля в хореографии, базирующегося на синтезе классики и современного танца, философии и драматического искусства. Важную роль в его спектаклях играет психологическое начало, а также опора на литературу.