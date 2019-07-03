Псковский оркестр совместно с Мариинским театром даст ночной концерт под открытым небом

ПСКОВ, 3 июля. /ТАСС/. Симфонический оркестр Псковской областной филармонии совместно с солисткой Мариинского театра Марией Баянкиной даст ночной концерт под открытым небом "Лавандовая ночь". Мероприятие пройдет в историческом центре Пскова с видом на знаменитую Покровскую башню, сообщил в среду ТАСС художественный руководитель и главный дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский.

По оценке организаторов, фестиваль будет способствовать увеличению охвата населения культурными мероприятиями, что является одной из приоритетных задач национального проекта "Культура". Кроме того, нацпроект предполагает создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ.

"В исполнении оркестра 5 июля прозвучат оперные увертюры и инструментальные антракты, а солистка Мариинского театра Мария Баянкина исполнит известные арии из опер композиторов французской, итальянской и испанской школ. Билеты были полностью раскуплены за месяц до концерта. Это очень важный показатель и очередное подтверждение тому, как много ценителей классической музыки среди псковичей", - сказал Хондзинский. По его словам, интерес публики к ночному выступлению оркестра крайне высок. Прямую трансляцию выступления можно будет посмотреть социальной сети "ВКонтакте".

Симфонический оркестр псковской областной филармонии создан в 1996 году. С 2007 года музыканты неоднократно гастролировали в странах Балтии. С коллективом постоянно сотрудничают солисты ведущих европейских театров, а также солисты Мариинского и Большого театров. В июле 2018 года главным дирижером Псковского симфонического оркестра стал художественный руководитель всемирно известной камерной капеллы "Русская консерватория" Николай Хондзинский.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). Куратором национального проекта является заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.