"Хор Турецкого" завершает в Минске международный марафон "Песни Победы"

МИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" в среду в Минске завершает грандиозное мировое турне цикла "Песни Победы". Концерт "Хора Турецкого" и женской арт-группы Soprano посвященное Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

У Дворца спорта в центре Минска собралось несколько тысяч зрителей, чтобы послушать известные многим поколениям "Песни Победы". Руководитель российского коллектива Михаил Турецкий считает вполне оправданным решение о завершении международного песенного марафона в Минске. Ряд артистов коллектива, включая самого Турецкого, имеет белорусские корни.

"Песни Победы" в Минске - очень важный для меня концерт. Я чувствую энергию и любовь к этой земле", - отметил журналистам накануне концерта Михаил Турецкий. По его словам, в этом году Белоруссия отмечает 75 лет со дня освобождения от фашистско-немецких захватчиков. "И для нас большая честь отметить эту дату вместе со всеми жителями и гостями белорусской столицы, а также поздравить республику с Днем независимости", - сказал руководитель музыкального коллектива.

Проект "Песни Победы" в этом году "Хор Турецкого" охватил 12 государств, концерты коллектива состоялись на центральных площадках Парижа, Рима, Праги, Варшавы, Вены, Будапешта, Вашингтона, Нью-Йорка, Торонто, Пекина, Циндао, Бреста. "Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД РФ и Минкультуры РФ. Он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. Идея расширить его географию и преобразовать в уникальный исторический марафон возникла у Михаила Турецкого после того, как в мае прошлого года в Берлине состоялся концерт, собравший около 20 тыс. зрителей.